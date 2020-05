ROMa – Nei giorni scorsi, lo chef Gianfranco Vissani è stato ospite a Coffee Break, il programma condotto al mattino su La7 da Andrea Pancani.

Il tema è ristoranti. Riusciranno a lavorare a ranghi ridotti? Vissani è molto critico con i presenti: “Non dite ca**ate, siete fuori mercato. L’onda è lunga, nei ristoranti non ci andrà nessuno.”

Vissani speiga ancora: “Non siamo pronti, a queste condizioni non apriamo. State fermi, bisogna lavorare in sicurezza. Bisogna dare liquidità a queste attività, che non ce la fanno più. Un ristoratore si voleva dare fuoco, vi rendete conto che stiamo messi? Non riparto a queste condizioni”.

I lconcetto, Vissani lo ha ribadito anche all’AdnKronos in un’intervista: “Riaprire i ristoranti nei tempi e nei modi ipotizzati dal Governo è una farsa: tanto vale, allora, restare chiusi! Intanto, per protesta, ho restituito simbolicamente le chiavi del mio locale in Umbria al sindaco”.

Il re degli chef italiani, nell’intervista è categorico: “Ma per piacere! Ma come si fa a riaprire un locale con il plexiglass tra un cliente e l’altro, con le mascherine, con i tavoli distanti due metri… io lo spazio ce l’ho, ma come fanno i ristoratori nei centri storici delle grandi città? A Roma come a Milano, a Firenze o a Napoli, la maggior parte dei ristoranti, trattorie e osterie, sono piccoli locali, come li sistemano i clienti in mezzo alle barriere? Si vede che parlano di cose che non conoscono, ma allora le studiassero…” (fonte: AdnKronos, La7, YouTube).