ROMA- Una sosia della sindaca si aggira per il centro di Roma e parla felice con i cittadini. La finta sindaca elogia quanto fatto dalla sua amministrazione, che ha trasformato la “periferica” via del Tritone in centro storico, con il Comune intervenuto per rimuovere ben tre foglie dalla strada.

Lo spot è stato pubblicato su Facebook per promuovere il referendum sulla messa a gara del trasporto pubblico locale, referendum comunale consultivo che si terrà l’11 novembre e che riguarderà i cittadini romani.

“Negli spot satirici promossi dal comitato SìMobilitiamo Roma, tutti i disagi che milioni di romani sono costretti a vivere ogni giorno diventano punti di forza per il servizio di trasporto pubblico”, dichiarano i Radicali promotori del refrendum.

Nell0 spot, l’attrice che interpreta la sindaca (con tanto di fascia tricolore) ad un certo punto pronuncia il suo famoso slogan “il vento sta cambiando”. E proprio in quel momento un bus Atac salta in aria e lei viene sbalzata via. Le immagini del bus ce esplode, “flambus” come hanno ironizzato i media dopo i tanti casi accaduti a Roma, sono riprese dal bus andato in fiamme in questa via centrallissima lo scorso maggio.