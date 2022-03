Scontri tra i tifosi del Giorgione e quelli del Bassano prima della partita del campionato italiano di calcio di Eccellenza. Gli scontri sono avvenuti a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Secondo la ricostruzione de ilgiornaledivicenza.it, le due tifoserie si sarebbero affrontate a colpi di cinta e non ci sarebbero feriti gravi. Gli scontri sarebbero terminati poco prima dell’arrivo sul posto dei carabinieri. Il video in fondo all’articolo.

Giorgione-Bassano, scontri tra tifosi prima dell’inizio della partita

Come scrive ilgiornaledivicenza.it, ci sarebbero stati scontri tra tifosi a Castelfranco Veneto (Treviso) poco prima del fischio d’inizio di Giorgione-Bassano, match clou del girone B del campionato di Eccellenza.

Una ventina di tifosi per parte si sarebbero fronteggiati fuori dallo stadio, in strada. Lo scontro sarebbe durato pochi minuti, durante il quale le due fazioni si sarebbero affrontate a colpi di cintura e aste di bandiere, gettando nel panico residenti e automobilisti di passaggio.

Giorgione-Bassano, il video con gli scontri tra i tifosi

I tafferugli sarebbero terminati prima dell’arrivo dei carabinieri. Non si sarebbero registrati feriti gravi, ma le forze dell’ordine si sarebbero già messe all’opera per ricostruire l’accaduto. La partita è stata vinta dal Bassano con il risultato di due a uno. Il video da YouTube.