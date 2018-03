COLUMBUS – Hafthor Julius Bjornsson è un ex cestista degli Stati Uniti, attualmente attore nella serie televisiva “Game of Thrones” dove interpreta il personaggio di Gregor Clegane, noto come la “montagna”.

Bjornsson è davvero grosso fisicamente: all’Arnold Strongman Classic, la gara dei bodybuilder che si svolge negli Stati Uniti, nella città di Columbus nell’Ohio. Bjornsson ha sollevato 472 chili stabilendo il nuovo record del mondo. Il precedente era di 467 chili.