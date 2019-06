ROMA – Una donna ha postato un video che mostra una strana creatura che cammina davanti alla sua casa. Si tratta di qualcosa che assomiglia a Dobby, l’elfo dei film di Harry Potter. Vivian Gomez è la donna che vive in Colorado che ha postato il video: la strana creatura è stata vista passare sul vialetto di casa nei giorni scorsi. “Mi sono svegliata e ho visto questo. Sto cercando di capire cosa diamine sia. Qualcuno ha mai visto una cosa del genere? Le altre due telecamere [che ho intorno alla casa] non so per quale motivo non hanno ripreso nulla”.

Il post è stato molto visto e commentato. Gli utenti dei social hanno osservato che la “cosa” che passeggia intorno a questa casa del Colorado assomigli a Dobby, l’elfo della serie di Harry Potter. “Perché Dobby è appena uscito da un bar alle 3 del mattino?” ha scherzato un utente su Twitter. Un altro ha scritto: “Il modo in cui muove le braccia dimostra quanto sia eccitato e fuori nel mondo”.

In molti si sono chiesti se il video fosse reale o “photoshoppato”. Gomez ha risposto che era reale e ha aggiunto: “L’ho guardato diverse volte e ora dormo con le luci accese”. Un utente, vista la risposta, ha consigliato alla signora Gomez di mettere in casa dei sensori di movimento all’interno dell’abitazione così da poter dormire tranquilla.

Qualcuno infine, in un certo senso prova a consolare la donna trovando una spiegazione razionale: “Sicuramente si tratta di un bambino che corre in infradito e biancheria intima. E’ come se si sia stancato di correre: quando è stato ripreso si è tolto i pantaloncini e se li è messi in testa”.

Fonte: Daily Mail