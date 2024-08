Kate Middleton e William (con barba incolta!) tornano in un video a sorpresa

Il principe William, che sfoggiava una nuova barba incolta, e Kate Middleton si sono uniti ad altre celebrità britanniche di spicco (insieme al rapper americano Snoop Dogg, che ha seguito i Giochi estivi per la NBC) in un video pubblicato sul loro account X (ex Twitter) e su Instagram domenica 11 agosto, prima delle cerimonie di chiusura a Parigi. “Da parte di tutti noi che guardavamo da casa, congratulazioni al team GB!” ha detto la principessa del Galles, che nella clip indossava una camicia bianca casual a righe nere. “Complimenti per tutto ciò che avete realizzato. Siete stati un’ispirazione per tutti noi”, ha aggiunto il principe del Galles, che indossava una polo blu decorata con gli anelli olimpici.

La squadra britannica a Parigi si è piazzata settima nel medagliere con 14 ori e 65 podi (l’Italia è nona con 12 ori e 40 podi). A Tokyo gli inglesi fecero molto meglio con 22 ori finendo quarti nel tabellone.

“Complimenti @TeamGB, che viaggio incredibile! Ogni atleta ha mostrato immensa dedizione, cuore e passione. Ci avete resi tutti così orgogliosi!” hanno scritto il principe William e la principessa Kate, entrambi 42enni, nel testo del post. “Ecco a festeggiare ogni trionfo a @Paris2024 e non vediamo l’ora di vedere di più da @ParalympicsGB più avanti quest’estate.”

Il post includeva anche un’emoji della bandiera britannica insieme a un’emoji della medaglia d’oro. I tre figli di William e Kate, il principe George, 11 anni, la principessa Charlotte, 9 anni e il principe Louis, 6 anni, non sono apparsi nel video, ma diversi atleti e celebrità britannici, tra cui David Beckham, hanno seguito i reali nel video con i loro messaggi di supporto.

Si è ipotizzato che Kate e William avrebbero potuto fare un’apparizione a sorpresa alle Olimpiadi di Parigi del 2024. La coppia ha mantenuto un basso profilo quest’estate, trascorrendo del tempo in privato con i loro tre figli. Mentre la loro presenza è rimasta incerta, si pensava dipendesse dalle cure oncologiche in corso della principessa Kate, che aveva detto di aver avuto “giorni buoni e giorni cattivi”. Non era chiaro nemmeno se i loro figli li avrebbero raggiunti in Francia.

L’insolita barba incolta di William

William è apparso con una insolita barba incolta, dopotutto lui e Kate in agosto sono “in ferie” e sono stati in vacanza con i loro figli. Il principe di Galles è solitamente ben rasato, come da protocollo standard di toelettatura durante il suo periodo nella Royal Air Force, dove i peli del viso sono proibiti. Solo a Natale del 2008 ha sorpreso i fan con un look più trasandato, che ha rapidamente rimosso.

Si dice che la sua defunta nonna, la regina Elisabetta, non amasse i peli del viso e insistette affinché suo marito, il principe Filippo, si radesse la barba che si era fatto crescere durante il suo tour da solista nel Commonwealth nel 1965.

Kate Middleton e William, la loro passione per lo sport

William e Kate sono noti per il loro lato sportivo e hanno trasmesso la loro passione per l’atletica ai loro figli.

Il principe di Galles ha assistito a diverse partite di calcio durante la primavera e l’estate, più di recente ha assistito alla finale del campionato europeo UEFA in Germania con George il 14 luglio. William, che era il presidente della Football Association, l’organismo di governo del calcio in Inghilterra, prima di passare di recente al ruolo di patrono, ha portato il figlio maggiore a vedere l’Inghilterra giocare contro la Spagna alla partita. L’entusiasmo condiviso tra padre e figlio era palpabile e si sono abbracciati quando l’Inghilterra ha segnato. Nel frattempo, la principessa Charlotte e il principe Louis hanno guardato il campionato di calcio da casa, come si vede in una foto condivisa sui social media.

Il calcio è stato, a quanto si dice, una fonte di gioia per il principe William, poiché sia sua moglie la principessa Kate che suo padre, re Carlo, sono sottoposti a cure per il cancro.