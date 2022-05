La super bomba americana Quicksink che distrugge una nave in un colpo solo VIDEO

Una bomba di ultima generazione, chiamata Quicksink, in grado di distruggere le navi nemiche in un colpo solo. A testarla l’aeronautica militare degli Stati Uniti nel Golfo del Messico.

Lo scorso 28 aprile, un cacciabombardiere F-15E Strike Eagle dalla Eglin Air Force Base in Florida ha utilizzato un GBU-31 joint direct attack munition, un sistema in grado di trasformare bombe a caduta libera in bombe guidate. La simulazione è stata effettuata dall’US Air Force Research Laboratory (AFRL) e l’Integrated Test Team della Eglin Air Force Base.

A differenza dei siluri che affondano prevalentemente le navi nemiche attraverso i sottomarini, con Quicksink si può raggiungere lo stesso obiettivo con armi aeree. Il programma è stato realizzato attraverso una partnership con la Marina degli Stati Uniti e secondo Kirk Herzog, responsabile del programma AFRL, “Quicksink mira a sviluppare un metodo a basso costo per ottenere risultati simili a quelli raggiunti dai siluri a una velocità molto più alta e in un un’area molto più ampia”

Il test della bomba Quicksink

Come si vede nel video, la bomba Quicksink ha distrutto una nave mercantile spaccandola a metà e affondandola. “Quicksink è una risposta a un bisogno urgente di neutralizzare le minacce marittime alla libertà in tutto il mondo”, ha detto in un comunicato il colonnello Tony Meeks. Il principale vantaggio è che la bomba può essere sganciata dagli aerei, attaccando dal cielo le navi nemiche e garantendo così la sicurezza dei sottomarini.