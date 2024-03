Un vero e proprio incubo quello vissuto dai passeggeri di un volo della Latam Airlines da Sydney, Australia, a Santiago, Cile. L’aereo, infatti, nell’avvicinarsi a Auckland per uno scalo tecnico, quando ormai mancava soltanto mezz’ora all’atterraggio, ha improvvisamente perso quota. E così alcuni passeggeri e assistenti di volo che non avevano le cinture allacciate, raccontano le cronache, hanno sbattuto con la testa contro il soffitto dell’aereo. Cinquanta i feriti totali. Di cui uno ancora in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, il comandante avrebbe detto di aver perso la funzionalità della strumentazione per qualche tempo. E questo avrebbe causato l’improvvisa perdita di quota. All’atterraggio all’aeroporto di Auckland, i passeggeri feriti sono stati immediatamente soccorsi. Ora non resta che aspettare delle comunicazioni ufficiali per capirne di più sull’incidente.