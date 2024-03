Un leopardo è rimasto incastrato con la testa dentro un vaso di metallo. Una situazione che lo reso di fatto inerte per almeno 5 ore, quando è stato liberato dai soccorritori. E’ successo nel distretto di Dhule, nel Maharashtra, in India. Dopo aver trovato l’animale in difficoltà, il dipartimento forestale ha immediatamente avviato un’operazione di salvataggio ed è riuscito a liberare con successo l’animale intrappolato. Il video è stato pubblicato anche su X.

“Maharashtra: un leopardo maschio ha trascorso cinque ore con la testa bloccata in un recipiente di metallo in un villaggio nel distretto di Dhule ed è stato successivamente salvato dal Dipartimento forestale”, ha scritto l’ANI (Asian News International) dopo aver condiviso la clip.

