Cori e saluti fascisti dei tifosi della Lazio nella birreria sede dei discorsi Hitler VIDEO

Un centinaio di tifosi della Lazio, si sono ritrovati nella storica birreria di Monaco di Baviera, Hofbräuhaus. Il locale fu scelto nel 1920 da Adolf Hitler per lanciare il programma del Partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori. Proprio in questa birreria, i supporter biancocelesti hanno intonato vari cori, tra cui anche inni fascisti. Come si vede nei video registrati e postati online proprio dai tifosi della Lazio, hanno fatto saluti romani e inneggiato al “Duce” (qui il video con i cori).

Lo striscione in Curva Nord

Già all’Olimpico, due settimane fa, era apparso uno striscione in curva Nord che recitava: “L’unica cosa che vi invidiamo: la birreria”. In molti avevano capito subito il riferimento, stigmatizzando l’accaduto. Ma, anche tra giornalisti (o presunti), c’era chi aveva accusato i media di attaccare “ingiustamente” la curva laziale per uno striscione, a parer loro, solo ironico. Questa sera, martedì 5 marzo, la Lazio affronterà il Bayern Monaco nel ritorno degli ottavi di Champions League (1-0 per i biancocelesti il risultato dell’andata).