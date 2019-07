ROMA – Damian ha 17 anni ed è il figlio di Liz Hurley, l’attrice britannica che a 54 anni resta un donna bellissima. Damian è tra i protagonisti della nuovissima campagna pubblicitaria del celebre truccatore Pat McGrath: lo spot è stato realizzato per il lancio della nuova linea “Sublime Perfection: The System Skinterviews”.

Nel video pubblicato in Rete e girato da Steven Meisel, il giovane appare mentre guarda in camera. Il suo viso ricorda quello della madre, una somiglianza incredibile marcata anche dai capelli acconciati per l’occasione. Giacca di pelle e maglietta bianca: così appare Damian nello stot realizzato per la Tess Management, la stessa agenzia di Suki Waterhouse, Georgia May Jagger e soprattutto di sua madre.

Il 17enne non mostra affatto imbarazzo in quella che è la sua prima esperienza professionale. Il giovane mostra una notevole dosa di bravura. Tra le parti del volto uguali a mamma Elisabeth, ci sono gli zigomi e il colore blu degli occhi, la smorfia imbronciata che ha reso famosa la mamma con cui il giovane è legatissimo.

Nel video sono presenti molti altri personaggi: Sonjdra Deluxe, Violet Chachki, Zhengyang Zhang, Shanelle Nyasiase, Blesnya Mihner e Primrose Archer. Il marchio che li ha convocati tutti insieme è Meisel, prodotti per la pelle e per il trucco realizzati da Pat McGrath, il guru della bellezza amatissimo dalle star. Fonte: Il Giornale, Daily Mail, Youtube