ZILINA – Un’uscita manca un’uscita e decide di tornare indietro improvvisamente con la sua auto mettendo a rischio la sua vita e quella degli altri. Il video della manovra folle è stato girato dalla video sorveglianza interna del tunnel lungo più di due chilometri su un’autostrada nei pressi della città slovacca di Zilina.

Il guidatore fa un’inversione di marcia in mezzo ad una stretta galleria formata da solo due corsie. In questo caso, il codice stradale in Italia prevede una multa molto salata che si aggira intorno ai 1800 euro, con sanzioni accessorie quali sospensione della patente fino a 24 mesi e fermo della vettura per 3 mesi. Il codice è molto severo un po’ dappertutto ed anche in Slovacchia: per questa ragione, dopo la diffusione del filmato sul web, è scattata la caccia all’automobilista.