Maurizio Sarri riceve una sigaretta da Szczesny durante l’intervista Sky: “Tieni, te la sei meritata”.

Maurizio Sarri appare rilassato durante la diretta si Sky Sport al termine dei festeggiamenti per il nono scudetto consecutivo, il 3esimo per la Juventus.

Il tecnico mostra molta professionalità e davanti ai microfoni si lascia poco andare mostrando da subito grande interesse per la Chapions League.

A smorzare un pò la tensione ci ha pensato Szczesny che in diretta gli ha passato una sigaretta, quasi a volerlo far rilassare per una notte per poi ricominciare a pensare tutti insieme al Lione.

Sarri e la sfida per la Champions

Sarri, dopo aver ricevuto la sigaretta, ha detto:

“Prendiamoci una notte di serenità con i ragazzi per poi concentraci di nuovo sulla Champions”.

A proposito dello scudetto, Sarri ha detto:

“Ha un sapore forte questo scudetto, vincere è difficile questa è una squadra che vince da 30 anni e ogni anno diventa sempre più complicato”.

“Non si deve mai dare nulla per scontato nello sport. Per questo gruppo è stato un anno faticoso, durissimo e siamo venuti a capo con due giornate d’anticipo. Il merito è tutto loro”.

I complimenti a Cristiano Ronaldo e Dybala poi e alla squadra:

“Diciamo che prima del lockdown nell’ultima settimana abbiamo dato una sensazione di solidità che abbiamo perso dopo così come è successo a tantissime squadre” ha aggiunto Sarri.

“Probabilmente c’erano anche componenti fisiche e mentali che portavano a questo”.

Sarri ha spiegato il motivo per cui non ha festeggiato in campo.

L’allenatore ha detto di aver avuto paura di una secchiata che poi, nello spogliatoio, è arrivata lo stesso (fonte: YouTube, FanPage).