MILANO – Arrestato piromane a Milano. L'uomo, un cinquantenne con precedenti penali, è stato sorpreso mentre dava fuoco ad uno scooter in via Jacini, a poca distanza da un'auto distrutta dalle fiamme in via Paleocapa, in zona Cadorna.

Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza di uno stabile si è potuto accertare che l’uomo, in bici, si accostava ai veicoli in sosta, li cospargeva di liquido infiammabile e poi appiccava l’incendio. Gianluca S., con precedenti per reati contro il patrimonio e destinatario di una sorveglianza speciale, è stato bloccato alle 12:30 da una volante che era intervenuta nella via dopo la segnalazione del principio di incendio alla vettura e che lo ha notato mentre versava liquido infiammabile sullo scooter.

La telecamera di sorveglianza del Comune lo ha filmato mentre appicca il fuoco a una Smart e, dopo aver atteso che il fuoco prendesse, si allontana su una bici. Salvo ritornare poco dopo per controllare gli effetti. Il 50enne aveva causato un incendio nella cella del carcere di Sassari dove era rinchiuso. Non ha fornito spiegazioni per il gesto.

Sono in corso accertamenti per valutare se sia responsabile di altri episodi: dall’inizio dell’anno in città ci sono stati 32 casi di mezzi incendiati, prevalentemente nelle zone di Quarto Oggiaro, Comasina e Lorenteggio.