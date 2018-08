GLACIER PARK – Padre e figlio si trovavano all’interno del National Glacier Park nello Stato americano del Montana. I due stavano [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] campeggiando nel parco e sono stati improvvisamente circondati dalle fiamme.

Nel video postato dal figlio, Justin Bilton, si vede come hanno agito per salvarsi. I due si sono messi in auto e sono fuggiti via. Peccato che la loro Subaru sia stata bloccata da un albero che è caduto lungo la strada già invasa dall’incendio. Il salvataggio è avvenuto per puro caso: il padre alla guida ha inserito la marcia indietro e ha incontrato i Vigili del Fuoco che li hanno tratti in salvo attraverso una barca sul fiume.

“Così ci siamo salvati la vita” ha detto il padre che, dopo aver visto il tronco bruciare, era intenzionato a scendere ed a spostarlo. A supplicare di fermarsi è stato il figlio, poi l’arrivo provvidenziale dei Vigili del Fuoco.