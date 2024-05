A Monte Carlo, durante il Gran Premio di Formula 1, si è verificato un incidente alquanto spettacolare nella zona del porto riservata alle barche di lusso. Un motoscafo, apparentemente privo di controllo, ha improvvisamente colpito uno yacht fermo e un piccolo gommone vuoto, fortunatamente senza provocare feriti. Lo yacht coinvolto nell’incidente sembra appartenere alla famiglia del pilota Williams, Logan Sargeant. Il momento dell’impatto è stato particolarmente drammatico, con frammenti delle barche coinvolte che si sono dispersi in diverse direzioni. Nonostante la violenza dell’incidente, nessuno a bordo dello yacht è rimasto ferito. Il motoscafo ha finito per incastrarsi tra le due imbarcazioni coinvolte, sfiorando per poco due persone che si trovavano sul molo nelle vicinanze. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti nella zona e ha destato grande preoccupazione per la sicurezza delle persone e delle imbarcazioni nella zona del porto.