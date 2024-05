La determinazione e l’abilità nel kickboxing della giovane commessa Yalena Caceres hanno sventato un tentativo di rapina in Argentina il 22 maggio scorso. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso il momento in cui un uomo ha cercato di sopraffare Yalena, ignaro della sua esperienza nelle arti marziali. Tuttavia, la rapida reazione di Yalena non gli ha dato scampo: con una serie di pugni sul volto e sulle spalle, lo ha costretto alla fuga. Il tentativo di rapina è avvenuto quando l’uomo ha cercato di approfittare della situazione, chiedendo prima una sigaretta e poi dell’acqua. Mentre Yalena si stava dirigendo verso la parte posteriore del chiosco per prendere l’acqua, l’uomo ha cercato di entrare nel chiosco. Senza esitazione, Yalena ha risposto con una serie di pugni decisi, costringendo il rapinatore a ritirarsi. Nonostante abbia riportato delle ferite alle nocche delle mani, Yalena è riuscita a respingere il rapinatore senza subire danni significativi. La sua pronta reazione e la sua abilità nel kickboxing hanno dimostrato che non bisogna mai sottovalutare la determinazione di chi sa difendersi.