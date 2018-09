NAPOLI – Entra in un ufficio con zainetto in spalla e bastone per i selfie in una mano, come fosse un normale turista. Ma turista non è, bensì ladro. E appena la impiegata si distrae un attimo e si allontana dal bancone, ecco che il finto turista si rivela: allunga il selfie stick e porta via i soldi. Quindi esce dall’ufficio come se nulla fosse accaduto.

A riprenderlo le telecamere di videosorveglianza del locale, che la proprietaria ha postato sulla sua pagina Facebook nel tentativo di rintracciare chi le ha portato via i guadagni.

Sul social, per accompagnare il video, la donna ha scritto: “Questo è successo stamattina nel mio ufficio. Hanno rubato i soldi del mio lavoro. Sono scandalizzata e arrabbiata. Aiutatemi a diffondere questo video e a trovarlo! Zona piazza municipio, rom, vende accendini e mazze per fare i selfie. Ha un tatuaggio sul bracccio destro e i capelli rasati ai lati delle orecchie, lieve barba”. E ancora in un altro post: “Oggi in piazza municipio, nel mio ufficio è entrato questo individuo e con una mazza per i selfie ha rubato i soldi che erano dietro al bancone del mio ufficio. Ha una lieve barba, i capelli rasati, uno zaino nero, scarpe nere nike, maglietta sportiva colorata e soprattutto un tatuaggio sul braccio destro”. Sul fatto indagano i carabinieri.