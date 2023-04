Nicolò Fagioli piange in panchina. Il giovane centrocampista della Juventus ha fatto segnare involontariamente segnare il Sassuolo con Defrel. La squadra emiliana vince 1-0 dopo che Fagioli che ha colpito il pallone nella sua area, sul calcio d’angolo, fornendo un involontario assist all’avversario. Una volta sostituito, come mostrano le immagini di Dazn, il 22enne si è messo a piangere in panchina ed è stato consolato dal terzo portiere juventino, Pinsogli.

Questo gol di mischia di Defrel lancia il Sassuolo nella volata per il settimo posto.

Allegri pensa allo Sporting e lascia in panchina molti titolari tra cui Di Maria, Chiesa e Cuadrado. Frattesi del Sassuolo gioca con vigore a tutto campo e Bajrami dà qualità, ma le emozioni sono rare. Nella ripresa entra Defrel per uno spento Pinamonti e il Sassuolo prende il sopravvento. Fioccano le occasioni, Perin è decisivo, Gatti prende il palo della sua porta nella foga di respingere, poi c’è lo squillo di Defrel che rompe gli equilibri in mischia, complice l’errore di Nicolò Fagioli.

Juventus, in campo entrano Cuadrado, Di Maria e Chiesa

Allegri spende le carte Cuadrado, Di Maria e Chiesa, e la Juve assedia Consigli, che si salva bene su Rabiot. Entra anche Pogba, ma in contropiede è il Sassuolo che sfiora il raddoppio. Dionisi può gioire per i 23 punti del girone di ritorno. Mentre in panchina si dispera tra le lacrime Fagioli, per l’errore che costa il gol e la sconfitta ai bianconeri.