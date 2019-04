Notre-Dame, il momento del crollo della guglia VIDEO

PARIGI – È crollata la parte superiore della guglia della cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Il video mostra il momento in cui la guglia collassa avvolta dalle fiamme.

Sono ancora ignote le cause: la cattedrale in questi giorni era interessata da lavori di ristrutturazione. Non è chiaro se ci sia un collegamento ma secondo le prime informazioni che arrivano dalla capitale francese sembra che l’incendio si sia sviluppato proprio da un’impalcatura nel sottotetto. Impressionanti le immagini che arrivano via social e che mostrano un’alta colonna di fumo e fiamme salire dalla sommità della cattedrale. (fonte YOUTUBE)