PARIGI – Un grande incendio si è sviluppato a Notre-Dame, Parigi. Fiamme che hanno fatto crollare la parte superiore della guglia e pochi minuto dopo anche il tetto della cattedrale. Secondo le prime indicazioni, l’incendio si sarebbe sviluppato da un’impalcatura presente sul posto per i lavori di restauro.

L’incendio è scoppiato alle 18.50 circa sull’impalcatura che serve per gli importanti lavori di restauro cominciati un anno fa e già destinati a durare fino al 2022. Grande emozione tra i passanti e le centinaia di turisti che vedono bruciare davanti agli occhi la cattedrale gotica completata nel XIV secolo, che non era mai stata colpita da un incendio prima d’ora.

I parigini si uniscono ai turisti sul Lungosenna da cui si può vedere l’incendio in corso e seguono con il fiato sospeso la vicenda. I pompieri sono sulle scale e tentano di intervenire dall’alto per domare le fiamme.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha deciso di rinviare il discorso alla nazione che era inizialmente programmato per stasera, e si è recato sul posto. “Come tutti i nostri compatrioti, sono triste stasera di vedere una parte di noi andare in fiamme”, ha scritto Macron in un tweet. (fonte ANSA)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO