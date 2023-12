Il momento in cui l’onda anomala sta per colpire la nave

Una nave da crociera norvegese con a bordo dei turisti britannici viene colpita da un’“onda anomala” gigantesca. Onda che fa scivolare i passeggeri a terra. La nave da crociera stava navigando a circa 162 miglia dalla Danimarca (circa 217 dalla Gran Bretagna) nel Mare del Nord: l’onda ha colpito la Ms Maud durante una tempesta ed ha provocato un black out a bordo. Ha frantumato i finestrini del ponte ed ha fatto cadere a terra i passeggeri muovendo tavoli e sedie.

Onda anomala colpisce la nave da crociera, il video

La lussuosa nave da crociera trasportava 400 passeggeri più l’equipaggio. Era salpata il 9 dicembre da Tilbury ed era diretta verso l’aurora boreale. Sarebbe dovuta tornare nel porto dell’Essex il 23 dicembre.

Le drammatiche riprese sono state diffuse dal Daily Mail e mostrano il momento esatto in cui l’onda anomala si abbatte sulla nave che, a causa della furia dell’onda e del conseguente black out a bordo è stata rimorchiata fino in Germania.

La persona che stava documentando il mare mosso ha dovuto interrompere le riprese non appena l’onda si è abbattuta sulla nave. A quel punto si sente suonare il segnale di soccorso. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi.