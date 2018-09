Onu, Trump: “Ho fatto più di ogni altro governo”. E l’Assemblea ride VIDEO

ROMA – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto all’assemblea generale dell’Onu: “Un anno fa – ha proseguito il presidente americano – ero qui a dirvi cosa avremmo fatto, oggi sono qui davanti a voi per parlarvi degli straordinari progressi che l’America ha fatto. In meno di due anni la mia amministrazione ha raggiunto più di quasi ogni altra amministrazione nella storia del nostro Paese”. Una dichiarazione che ha provocato risate in platea.

“Non credevo di scatenare questa reazione” ha detto Trump prima di proseguire con il suo discorso.

Gli Stati Uniti, dice Trump, “sono pronti a imporre nuove sanzioni all’Iran che deve rimanere isolato fino a che continuerà a sostenere il terrorismo e finché le sue aggressioni continueranno”.

Trump ha poi ringraziato il leader nordcoreano Kim Jong-un “per il suo coraggio”, e il premier giapponese, il presidente sudcoreano e il leader cinese Xi Jinping per i progressi fatti nel teatro coreano.

Il presidente Usa ha quindi ripreso i propri attacchi: contro la Cina, alla quale ha detto senza mezzi termini che le sue distorsioni del mercato “non possono essere tollerate” perché gli scambi commerciali devono essere “corretti e reciproci”; e quindi contro l’Opec, i cui Paesi membri “devono smetterla di aumentare i prezzi” perché in questo modo “derubano il mondo”.

Trump ha poi difeso la decisione di imporre dazi a molti Paesi, denunciando gli squilibri commerciali e ribadendo che “noi rigettiamo la dottrina del globalismo”. In tema di migranti, invece, ha confermato “il diritto dei Paesi di fissare le proprie regole dell’immigrazione: è un diritto sovrano degli Stati”. In generale, il presidente Usa ha sottolineato che “l’America chiede solo che sia rispettata la sua sovranità”, perché “crediamo nell’indipendenza e nella cooperazione”. E ha ammonito che “aiuteremo solo i Paesi che ci rispettano”.