Passeggero ubriaco dà una testata allo steward e viene immobilizzato VIDEO

Un passeggero ubriaco ha creato diversi problemi a bordo del volo Emirates 614 diretto da Dubai a Islamabad. L’uomo ha dato una testata ad uno steward e la reazione dell’equipaggio non si è fatta attendere: in due hanno spinto a terra e immobilizzato il passeggero ubriaco che è stato poi bloccato con delle fascette. Una volta che il velivolo è atterrato a Islamabad, l’uomo è stato trasferito su una sedia a rotelle e preso in custodia dalle autorità pachistane.