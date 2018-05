ROMA – Un camion si rovescia su un’autostrada, versando sull’asfalto tonnellate di cioccolato liquido freddo. Accade in Polonia: gli addetti alla sicurezza stradale sono stati costretti a chiudere il tratto autostradale in entrambe le carreggiate [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] per permettere la pulizia della strada.

Come mostrano le immagini dall’emittente TVN24, il cioccolato si starebbe solidificando sull’asfalto: per permettere la pulizia, gli addetti sono stati costretti a gettare acqua calda sulla strada. Il comandante dei vigili del fuoco locale, ha infatti spiegato ai media locali che “il cacao freddo è peggio della neve“.

“Oltre alle autopompe abbiamo chiesto l’intervento di ruspe per rimuovere dalla strada il cioccolato che ancora non si è del tutto solidificato”, ha aggiunto il capo dei pompieri.