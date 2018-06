LONDRA – Savannah Philips è la figlia del figlio della principessa Anna, Peter Phillips, ha sette anni ed è la quindicesima nella successione al trono d’Inghilterra. La bambina [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è una piccola peste e nei suoi giochi coinvolge sempre il cuginetto George.

Su una collinetta che si trova al Beaufort Polo Club, Savannah ha spinto giù George che non ha riportato alcuna ferita. La cuginetta è stata ovviamente rimproverata. George il prossimo 22 luglio compierà 5 anni: nelle scorse ore, la bambina aveva messo la bocca sul principino durante la tradizionale parata aerea del Trooping the Colour, che si è tenuta a Buckingham Palace in onore di Elisabetta II.

La mano davanti alla bocca al principino George