Salva un gatto durante l’uragano Ian, il ragazzo diventa un eroe sui social VIDEO

Ha messo in salvo un gatto dall’uragano. Mike Ross, 29 anni, ha compiuto un gesto eroico, uscendo di casa nel pieno della furia dell’uragano Ian che ha colpito la Florida per mettere in salvo un gattino. Il giovane ha spiegato di aver visto l’animale in difficoltà in bilico su un condizionatore della casa del vicino, così è uscito e lo ha preso.

Il gattino salvato dall’uragano Ian

Il 29enne, che vive a Bonita Springs nel sud-ovest della Florida, era andato a casa dei suoi genitori nelle vicinanze per ripararsi dalla tempesta visto che la sua abitazione era sommersa dall’acqua. Durante la tempesta si è affacciato alla finestra e ha notato l’animale, così ha sfidato la corrente dell’acqua per raggiungere il gattino, è poi riuscito ad afferrarlo e a portarlo a casa. La mamma del 29enne ha filmato tutto e la sua fidanzata lo ha condiviso su Twitter dove ha fatto il giro del mondo.