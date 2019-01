TARANTO – Quattro ragazze restano senza benzina in autostrada. A soccorrerle interviene Vittorio Sgarbi che sta passando lì per caso dopo aver passato la serata a Potenza.

E sucesso nella serata di lunedì 21 gennaio sulla A14 all’altezza di Taranto. L’auto guidata dalle ragazze era rimasta senza benzina e le quattro si erano fermate in un’area di sosta. Incrociata l’auto col serbatoio a secco, Sgarbi e i suoi collaboratori hanno deciso di raggiungere la stazione di servizio più vicina e hanno portato alle giovani una tanica di carburante per permettere loro di proseguire il viaggio. Non prima di essere rimproverate a suo modo da Sgarbi, rimprovero avvenuto, come mostra il video Facebook che segue, con il classico “Capre!”.

Il critico d’arte ha raccontato l’incontro tra loro e le ragazze spiegando di non essere stato riconosciuto. Le ragazze non credevano al fatto che si trattasse di Sgarbi e sono dovuti ricorrere a Google immagini attraverso un telefonino. “Ecco la differenza tra Dio e Sgarbi – ha detto il critico d’arte in un secondo video sempre postato su Facebook – Io sono verificabile e Dio è una speranza, speriamo che esista. Ma Sgarbi esiste, sappiatelo”.