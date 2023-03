Sparatoria Nashville, il video dell’intervento della polizia

Furiosa sparatoria a Nashville. La polizia ha pubblicato un video di sei minuti della sparatoria nella scuola di Nashville. Nella strage sono morte sette persone (di cui tra bambini). Ad aprire il fuoco una 28enne, Audrey Hale, ex alunna della scuola.

Furiosa sparatoria a Nashville: cosa si vede nel filmato

In questo ennesimo fatto di cronaca americano, con protagoniste le armi, la donna è stata fermata al secondo piano dell’edificio, quando si trovava ancora nell’atrio e non aveva quindi avuto tempo di entrare in nessuna classe, anche se si era già lasciata dietro una scia di sangue innocente. Dei cinque agenti arrivati per primi, due l’hanno affrontata e l’hanno uccisa sul posto.

Nel filmato, girato dalla telecamere di uno degli agenti intervenuti sul posto, mostra i due poliziotti che raggiungono la donna 28enne al secondo piano e le dicono di fermarsi e lasciare le armi. Audrey Hale però non esegue e viene uccisa.

La donna che ha sparato e le sue mappe di azione

la donna, che è stata identificata come la ventottenne Audrey Hale, ha lasciato mappe “disegnate” della Covenant School che descrivono in dettaglio il suo piano di azione. Quando gli agenti sono arrivati sul luogo della sparatoria, hanno attraversato il primo livello dell’edificio. Hanno poi sentito degli spari provenire dal secondo livello dell’edificio. Raggiunto il piano dove la donna aveva trovato rifugio, la polizia l’ha poi affrontato e uccisa alle 10:27 ora locale.