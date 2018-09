MYLUSHI – A Mylushi, città che si trova in Ucraina nel distretto di Lustk, un’autista di consegna si addormenta al volante e piomba col suo furgone contro un camion che viaggia sull’altra corsia.

Quasi per miracolo, l’autista esce indenne dallo schianto. Le immagini sono state riprese dalle telecamere a circuito chiuso della strada. A giudicare da quello che si vede nel filmato che segue, l’uomo non riporta nemmeno un graffio. Si ritrova seduto sul suo furgone con la lamiera intorno che non c’è più.

La notte tra il 22 e il 23 agosto, sull’autostrada A1, nei pressi di Caserta c’è stato un violento scontro tra un’auto e un furgone. In questo caso però, un uomo è morto nello schianto avvenuto intorno alle 4 del mattino sulla Milano Napoli nel tratto compreso tra Caianello e Capua, in direzione Napoli.

L’auto e il furgone si sono schiantati all’altezza del chilometro 702 dell’autostrada A1. In una nota Autostrade per l’Italia rende noto che nell’incidente è morto un uomo e nonostante i soccorsi per lui non c’è stato nulla da fare. Al momento in autostrada si circola su tre corsie in entrambe le direzioni e non si segnalano problemi per il traffico.