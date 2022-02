Ucraina, il VIDEO della forte esplosione nell’oblast di Cherkasy, a sud di Kiev. Il cielo diventa giallo

Nell’Ucraina invasa dalla Russia anche questa notte i cieli sono stati illuminati dalle esplosioni: una, fortissima, ha colpito l’oblast di Cherkasy, a circa 200 km a sud di Kiev.

L’esplosione è stata filmata da alcuni abitanti. Il video, postato sui social, mostra il bagliore in lontananza.

Ucraina, non solo Cherasky: esplosioni anche a Kiev e Kharkiv

Nuove esplosioni si sono udite anche a Kiev e a Kharkiv poco dopo le 3 del mattino di lunedì 28 febbraio, dopo alcune ore di calma apparente.

In missile russo avrebbe colpito un edificio residenziale nel centro di Chernihiv. L’edificio è in fiamme ma ancora non si sa se e quante persone siano rimaste coinvolte.

Ucraina: 352 i civili uccisi, 14 bambini

Ad oggi, secondo il bilancio fornito dal ministero della Salute dell’Ucraina, almeno 352 civili ucraini, tra cui 14 bambini, sono stati uccisi dall’inizio dell’invasione russa. I feriti sono 1.684, tra cui 116 bambini.

Secondo l’esercito ucraino, però, la Russia avrebbe “rallentato il ritmo dell’offensiva”.

(Video YouTube)