Ultima Generazione, due nuove blocchi del Raccordo Anulare a Roma. La mattina di mercoledì 26 aprile, una decina di persone aderenti alla campagna “Non paghiamo il fossile” ha bloccato il traffico sul Grande Raccordo Anulare.

Ultima Generazione blocca il traffico sul Raccordo Anulare

Il blocco di Ultima Generazione è avvenuto tra l’uscita 13 (Tiburtina) e l’uscita 12 (Centrale del latte), carreggiata esterna. Alle 10.45 altre 9 persone hanno preso parte ad un altro blocco del Gra, questa volta all’altezza dell’uscita Aurelia. “I cittadini della campagna di disobbedienza civile per tutta la durata dell’azione hanno dialogato con gli automobilisti presenti, discutendo della gravità della situazione climatica corrente e dell’inaccettabilità dell’inazione della Politica per contenerne i danni”.

Dopo circa 20 minuti è arrivata la Polizia

“Dopo circa 20 minuti di blocco sono arrivate sul posto le Forze dell’ordine, che alle 8:35 portato via i presenti”, spiegano in comunicato gli attivisti. Gli automobilisti, come sempre non sono molto dialoganti. Molti alzano di peso gli attivisti. Altri li prendono a spinte e gli dicono: “Ma con questa azione cosa pensi di ottenere?” Alcune auto e moto, quelle a ridosso della protesta, forzano il blocco passando sulle corsie di emergenza. Ed anche i commenti al video sono più o meno sulla stessa linea.