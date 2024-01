Welcome to Serie C (o Lega Pro): il padre di un calciatore entra in campo e dà un pugno al portiere avversario VIDEO

Alla fine di Cesena-Olbia, partita di Serie C, il padre di un calciatore della squadra di casa ha invaso il campo e ha dato un pugno al portiere degli avversari.

Il motivo che avrebbe scatenato la rabbia dell’uomo, raccontano le cronache, sarebbe un duro contrasto col figlio, poi costretto ad abbandonare il terreno di gioco per una ferita all’arcata sopracciliare. Welcome to Serie C. O meglio: welcome to Lega Pro.