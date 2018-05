ROMA – Un astronauta della NASA, in orbita nello spazio a migliaia di chilometri dalla Terra, si accorge che la GoPro che ha portato con sé non ha la scheda di memoria. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Mentre si lancia all’esterno della Stazione spaziale internazionale con la GoPro in mano per scattare delle foto, si accorge che qualcosa non va e con grande ironia, come si vede nel video, dice contattando il centro di comando: “Hey Houston, devo fare una domanda sulla GoPro. Schiaccio il pulsante ma compare la scritta “No SD”, avete idee?”.

I 40 secondi di silenzio del centro di comando sono stati più che eloquenti ed è probabile che la prossima volta, la prima cosa che prenderà partendo per lo spazio sarà la scheda Sd.

La passeggiata spaziale, la quinta dell’anno della NASA, ha richiesto sei ore e 31 minuti, i due astronauti stavano effettuando la manutenzione sulla Stazione Spaziale Internazionale.