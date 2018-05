ROMA – Un antico aereo d’epoca ha avuto un’avaria in volo e il pilota, per evitare di schiantarsi, si è diretto sulla spiaggia, nel Devon (Regno Unito), dove in pochi secondi è atterrato in mezzo ai turisti con una manovra perfetta.

Diverse persone che si trovavano sulla spiaggia si sono spaventate e hanno urlato vedendo l’aereo avvicinarsi e scendere accanto a loro.

L’aereo, un modello francese degli anni ‘30, aveva avuto una grave avaria e il motore non funzionava più. A bordo c’era un’altra persona, oltre al pilota Zac Rockey, di 47 anni. I due erano decollati da Bodmin e stavano facendo un giro sulla costa, quando è accaduto l’incidente che si è comunque concluso senza feriti e senza danni.