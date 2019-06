ROMA – Oleg Zinchenko e Vlada Sedan come Iker Casillas e Sara Carbonero: il giocatore ucraino (centrocampista anche del Manchester City) ha baciato in diretta la giornalista inviata negli spogliatoi dello stadio.

La differenza è che in quell’occasione il capitano della Spagna stava festeggiando la vittoria dei Mondiali (qua solo una vittoria nel Mondiale Under 20). E soprattutto che Casillas e Carbonero erano “regolarmente” e ufficialmente legati, mentre in questo caso pare che i due siano solo amici (quanto amici non è dato sapere).

Nell’euforia del post partita, Zinchenko si è lasciato travolgere dall’entusiasmo e ha così prima abbracciato la cronista, poi l’ha baciata sulla guancia, mettendola in evidente imbarazzo. I due si conoscono abbastanza bene, come dimostrano alcune foto scattate fuori da contesti professionali e pubblicate sui social network, ma non hanno una relazione ufficiale.

Chi ha visto la scena, in tv ma anche su Twitter e Facebook, ha comunque definito molesto e inappropriato l’atteggiamento del giocatore ventiduenne.