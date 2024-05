La Fiaccola Olimpica a Marsiglia accolta da una grande folla e dal presidente Macron

Vita dura per il viaggio della torcia olimpica diretta a Parigi. Arrivata mercoledì a Marsiglia ha trovato un migliaio di contestatori tra cui parecchi palestinesi. Ad attenderla, al porto di Marsiglia – giunta a bordo del veliero Le Belem, dopo una traversata di 12 giorni nel Mar Mediterraneo – c’erano 150.000 spettatori. Tra di loro anche il presidente Macron che ha detto che “la fiamma sul territorio francese è un epilogo di diversi anni di preparazione. Ci sarà una eredità di questi giochi in termini di valori, di educazione, di installazione”.

Il primo tedoforo in terra francese è Florent Manaudou. La torcia terminerà il suo tour il 26 luglio con l’accensione del tripode. A Marsiglia la fiaccola è stata accolta dai fuochi d’artificio bianchi e celesti, i colori della città, e dai cori dei tifosi dell’Olympique Marsiglia.

In cielo hanno sfrecciato le Frecce Tricolori francesi mentre uno schieramento di poliziotti ha blindato il momento più atteso. Il primo test per gli organizzatori e le forze di sicurezza è stato superato. Fino all’ultimo circolava una voce che il primo tedoforo sarebbe stato l’ex calciatore Zidane, invece è stato preferito il quattro volte medaglia olimpica Manaudou. La torcia attraverserà più di 450 città francesi e passerà accanto a decine di attrazioni turistiche tra cui il Mont Saint Michel.

Allarme sicurezza

Gli organizzatori hanno promesso una Olimpiade “spettacolare” e “iconica” con gran parte dello sport che si svolgerà in sedi temporanee intorno alla città della luce. Resta in piedi, ovviamente, l’allarme sicurezza che dovrebbe consentire la cerimonia di apertura in barca sul fiume Senna. Le Olimpiadi di Parigi si svolgeranno dal 26 luglio all’11 agosto, seguite dalle Paralimpiadi in programma dal 28 agosto all’8 settembre.

Gli slogan di protesta

Oltre un migliaio di contestatori, ostili alle Olimpiadi in Francia, hanno manifestato con urla, cori, bandiere gridando slogan di protesta per le conseguenze ecologiche, sociali ed economiche. Da giorni a Marsiglia è esposto un grande cartello, scritto con lettere nere, che recita: “JO 2024 disastro ecologico e sociale”.