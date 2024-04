Due romani da record: Matteo Berrettini in semifinale a Marrakech, Paola Cortellesi dominatrice ai David

Due romani sugli scudi: il tennista Matteo Berrettini e l’attrice e regista Paola Cortellesi. Due storie che si incrociano nel nome della singolarità: il tennista ha ritrovato la via smarrita ed è tornato ad essere un protagonista in un torneo ATP 250;l’attrice al suo esordio da regista, aggiunge nuovi primati alla sua marcia trionfale, con il record di candidature ai David di Donatello, gli Oscar italiani. Vediamo.

Berrettini, derby a Marrakech con Sonego

Il gigante romano, 27 anni, tennista completo, abile su tutte le superfici, molto mobile nonostante l’altezza (1,96), soprannominato “il martello” per la potenza dei suoi colpi, dopo un lungo letargo per infortuni sta ritrovando a Marrakech (Marocco) la sua forma migliore. Venerdì 5 aprile affronta nei quarti del torneo marocchino l’azzurro Lorenzo Sonego, 61 ATP; il 28enne torinese ha staccato il pass per i quarti di finale alla sua prima partita senza il suo coach Giro Arbino. Matteo, pur soffrendo, ha battuto in 3 set J. Minaur (6-4,4-6,6-3) dopo una battaglia di 2h22’. Matteo, ex n. 6 del mondo, al terzo set ha trovato l’antica forza fisica e mentale. Ed è tornato a sognare. Ora c’è il derby italiano con Lorenzo Sonego autore della vittoria in rimonta sull’indiano Nagal, 95ATP. I due azzurri si sono affrontati 5 volte: i precedenti pendono per 3-2 dalla parte del romano.

Cortellesi, record di candidature agli Oscar italiani

Il fenomeno Cortellesi non si arresta. Il suo film “C’è ancora domani”, campione d’incassi al cinema, arrivato a 36,6 milioni di euro – il più visto anche su Netflix e Sky – ha conquistato bel 19 candidature ai premi David di Donatello. Non era mai successo prima per un’opera di esordio. Paola Cortellesi ha conquistato candidature importanti come per il miglior film. Mercoledì 3 aprile sono state annunciate le cinquine dei candidati, e per conoscere i vincitori bisognerà attendere il 3 maggio. Ma una dominatrice c’è già, è la romana Paola Cortellesi, attrice, comica, sceneggiatrice e regista esordiente. Un exploit significativo e come ha detto Piera Detasiss, presidente e direttrice artistica dei David. Ha rimarcato: “Non era mai successo che il David andasse a un film candidato anche come miglior film. C’è sempre stato un distacco, a volte anche notevole. Il risultato di quest’anno indica una raggiunta parità tra qualità del film e incassi”.

Paola Cortellesi è anche candidata come miglior attrice protagonista. È il caso di ricordare che il resto della cinquina è composta da “Io capitano” di Matteo Garrone; “La chimera” di Alice Rohrwcher, “Rapito” di Marco Bellocchio; “Comandante” di Edoardo De Angelis; “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 3 maggio e sarà trasmessa su Rai1, gran cerimoniere ancora una volta Carlo Conti affiancato da Alessia Marcuzzi.