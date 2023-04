La mucca pigra e dormigliona si guadagna la simpatia del mondo intero fingendo di dormire per evitare la mungitura mattutina

In un video postato su TikTok dalla moglie, il bracciante John Brodie cerca di mungere una mucca alla Reads Farm, vicino a Newport, ma la mucca si sottrae al suo dovere facendo finta di dormire.

Quando il DJ di Radio One, Greg James, ha messo in onda l’audio nel suo programma mattutino ha scatenato ondate di simpatia per la pigrizia della mucca chiamata Doris e migliaia di persone si sono dette solidali per l’evidente poca voglia dell’animale di alzarsi troppo presto.

Doris appartiene ad una mandria di 200 esemplari di un’azienda lattiero-casearia dell’Isola di Wight e la sua quasi umanità nell’evitare una mungitura in una fredda mattina ha prodotto 1,5 milioni di visualizzazioni su TikTok.

In una intervista alla BBC, il signor Brodie ha confermato che Doris ha comportamenti piuttosto umani che animali. Conseguenza del video su TikTok è stato il fatto che la notorietà raggiunta dalla mucca dormigliona e pigra è stata altissima.

Brodie ha anche aggiunto che, in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, la vicenda della mucca Doris non può fare altro che attirare positivamente l’attenzione sull’industria lattiero-casearia.

La clip era stata girata dal signor Brodie per divertire la moglie Laura. È stata poi lei, di sua iniziativa, a postare il video dando origine a quella ondata di simpatia che ha stupito il marito e a ondate sempre più ampie, migliaia e migliaia di persone.

Molti i commenti sui social e, tra questi, c’è chi ha dichiarato di identificarsi con Doris mentre molti altri hanno commentato la “spiritualità” dell’animale.