Meryl Streep si è separata dal marito Don Gummer dopo 45 anni di matrimonio: la coppia rivela di essersi allontanata “da più di sei anni”.

Ma i due promettono che “si prenderanno sempre cura l’uno dell’altra”.

Meryl Streep e il marito Don Gummer hanno rivelato di essersi separati “da più di sei anni” dopo aver deciso di “vivere vite separate”.

In una dichiarazione condivisa con Page Six, un portavoce ha dichiarato che l’attrice de Il diavolo veste Prada, 74 anni, e lo scultore, 76 anni, “si sono separati da più di 6 anni e, sebbene si vorranno sempre bene, hanno scelto di vivere separati”.

I due si sono sposati nel 1978 e hanno quattro figli: Henry, 43 anni, Mamie, 40 anni, Grace, 37 anni, e Louisa Jacobson, 30 anni.

Secondo il gionale, la Streep – che venerdì ha partecipato ai Princesa de Asturias Awards – è stata vista l’ultima volta insieme a Gummer durante la cerimonia degli Oscar 2018.

L’ex coppia è stata presentata per la prima volta nel 1978 dal fratello di Meryl e si è detta “lo voglio” nel settembre dello stesso anno durante una romantica cerimonia nel giardino della casa dei genitori di lei.

Le nozze sono avvenute sei mesi dopo la scomparsa del suo fidanzato e collega attore, John Cazale, avvenuta nel marzo 1978 in seguito a una diagnosi di cancro ai polmoni.

Dopo la sua morte, l’attrice dovette lasciare l’appartamento che condivideva con Cazale e ricevette l’aiuto del fratello e di uno dei suoi amici, che si dava il caso fosse Gummer.

Meryl e Don divennero amici e lui permise a Meryl di subaffittare il suo appartamento a New York quando non era nella Grande Mela. I due iniziarono a scambiarsi lettere e l’amicizia si trasformò presto in qualcosa di più serio.

Nel corso del loro matrimonio, Meryl e Gummer – che ha conseguito un master all’Università di Yale – hanno avuto quattro figli e cinque nipoti.

Nel 2002, la star ha parlato della sua relazione con l’artista e ha dichiarato a Vogue che il segreto del loro matrimonio duraturo è stato “la buona volontà e la disponibilità a cedere – e a tacere di tanto in tanto”.

Anche i loro figli hanno seguito le orme artistiche dei genitori, il figlio Henry è diventato un artista musicale. Louisa è nota per aver recitato nella serie della HBO Max intitolata The Gilded Age.

Anche Mamie ha avuto ruoli davanti alla macchina da presa e ha recitato in progetti come Heartburn e Emily Owens, M.D. Grace è apparsa in Dr. Death, Mr. Robot e anche American Horror Story: Freak Show.

Nel corso della sua carriera l’attrice ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui otto Golden Globe e tre Oscar.

Nel 2012, Meryl ha menzionato Don all’inizio del suo discorso dopo la vittoria come miglior attrice per Iron Lady.

Prima di tutto voglio ringraziare Don, perché quando si ringrazia il proprio marito alla fine del discorso lo si ascolta con la musica, e voglio che sappia che tutto ciò che apprezzo di più nella nostra vita me l’hai dato tu”, ha detto con dolcezza Meryl, secondo People.

Oltre alla casa in Connecticut dove l’ex coppia ha vissuto e cresciuto la famiglia, i due possedevano anche un loft nel quartiere di Tribeca a New York, finché non è stato venduto nel 2020 per 15,8 milioni di dollari, secondo Page Six.

Più tardi, nello stesso anno, l’attrice ha acquistato una casa a Pasadena per 4 milioni di dollari.