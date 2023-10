La Cina apre le porte ai talebani (a casa loro ovviamente): un ministro afghano parteciperà al Belt and Road Forum a Pechino che così aumenta il suo ruolo nella cuore dell’Asia

Il ministro del Commercio e dell’Industria dei Talebani, Haji Nooruddin Azizi, si recherà a Pechino, ha dichiarato a Reuters il portavoce del ministero.

I Talebani parteciperanno al Belt and Road Forum cinese, ha confermato un portavoce del gruppo islamico al potere in Afghanistan.

Funzionari e ministri talebani hanno talvolta partecipato a riunioni regionali, per lo più incentrate sull’Afghanistan, ma il Belt and Road Forum è uno dei vertici multilaterali di più alto profilo a cui il gruppo è stato invitato a partecipare.

Il forum di due giorni che inizia martedì segna il 10° anniversario dell’ambiziosa iniziativa del Presidente Xi Jinping per le infrastrutture globali e l’energia, che si propone di ricreare l’antica Via della Seta per incrementare il commercio globale.

L’impoverito Afghanistan potrebbe offrire una ricchezza di risorse minerarie molto ambita. Nel 2010, un ministro delle miniere ha stimato che l’Afghanistan disponeva di giacimenti non sfruttati, dal rame all’oro e al litio, per un valore compreso tra 1.000 e 3.000 miliardi di dollari.

La Cina ha avuto colloqui con i Talebani sui piani – iniziati sotto il precedente governo sostenuto dall’Occidente – per la costruzione di una possibile enorme miniera di rame nell’Afghanistan orientale.

Azizi continuerà anche a discutere a Pechino dei piani per la costruzione di una strada attraverso il corridoio di Wakhan – una sottile striscia montuosa nel nord dell’Afghanistan al confine con la Cina – per fornire un accesso diretto alla Cina, ha detto il portavoce.

I funzionari della Cina, dei Talebani e del vicino Pakistan hanno dichiarato a maggio che vorrebbero che la Cintura e la Strada includessero l’Afghanistan e che il Corridoio Economico Cina-Pakistan, fiore all’occhiello, fosse esteso oltre il confine con l’Afghanistan.

La Cina, che ha sottolineato il suo desiderio di mantenere la stabilità nella regione, ha intensificato l’impegno con i Talebani. È stato il primo Paese a nominare un nuovo ambasciatore a Kabul da quando il gruppo ha preso il potere e ha investito in progetti minerari afghani.

Il mese scorso, l’ambasciatore cinese ha presentato le sue lettere credenziali al primo ministro ad interim dei Talebani. Altre nazioni hanno mantenuto i precedenti ambasciatori o hanno nominato capi missione in qualità di incaricati d’affari che non prevedono la presentazione formale delle lettere credenziali al governo.