Vento a Milano, Federica Panicucci “salva per miracolo”. “Sono viva per miracolo”: Federica Panicucci lo ha scritto in una storia su Instagram dopo che a Milano la sua auto è stata colpita da una tegola a causa delle forti raffiche di vento.

Vento a Milano, Federica Panicucci “salva per miracolo”

“Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno – ha scritto come commento alle foto della vettura -. Per fortuna il vetro a resistito. Sono viva per miracolo”.

Vigili del fuoco sul tetto del Palazzo di Giustizia

I vigili del fuoco sono dovuti salire oggi anche su uno dei tetti al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano perché le forti raffiche di vento, che si sono abbattute in città, hanno anche sollevato alcune parti di un rivestimento rendendole pericolanti.

In particolare, sul tetto che si trova in corrispondenza di uno dei corridoi del settimo piano, quello dove si trovano gli uffici dei gip e del Tribunale di Sorveglianza, si sono sganciate alcune lamiere e per questo i vigili del fuoco hanno lavorato per metterle in sicurezza.