Con l’arrivo dell’estate, torna l’incubo delle punture di insetti e, in particolare, delle zanzare. Questo fenomeno stagionale non solo crea fastidi quotidiani, ma rappresenta anche un’opportunità di mercato in crescita esponenziale per i prodotti repellenti per insetti. Secondo un rapporto di Allied Market Research, entro il 2026 il volume d’affari del mercato dei repellenti per insetti aumenterà del 6,8%, raggiungendo un valore di 9.615,7 milioni di dollari. Questo incremento è dovuto a vari fattori, tra cui il riscaldamento globale e problemi legati allo smaltimento dei rifiuti, che contribuiscono all’aumento della popolazione di insetti e al conseguente rischio di diffusione di malattie come la Dengue.

Ermanno Vicini, CEO di Serpac, una società specializzata nella creazione, sviluppo e vendita di imballaggi e prodotti per il trasporto di merci pericolose, spiega che il mercato dei repellenti per insetti è in continua crescita. Tuttavia, sottolinea anche che ci sono molteplici problemi legati a questo settore.

Oltre alla produzione e all’uso di repellenti per zanzare, un aspetto cruciale è infatti il trasporto di questi prodotti, che spesso include repellenti in formato spray. Questi prodotti sono generalmente classificati come gas infiammabili della classe 2.1, il che rende essenziale adottare procedure di sicurezza durante il processo di preparazione del collo e di spedizione. La crescita degli e-commerce e l’arrivo dell’estate aumentano il rischio associato a questo tipo di trasporto, che deve essere gestito in conformità con le normative vigenti.

Vicini evidenzia che molte aziende e privati non sono consapevoli dei rischi legati alla spedizione di merci pericolose, che devono essere dichiarate correttamente e imballate in modo sicuro. Questo è particolarmente rilevante per i prodotti per la protezione solare in formato aerosol, che, come i repellenti per insetti, sono soggetti a regolamentazioni severe per garantire la sicurezza durante il trasporto.

Accanto al mercato tradizionale, esiste un crescente interesse per le soluzioni naturali e fai-da-te, che rappresentano un’alternativa più sicura e spesso più sostenibile ai prodotti commerciali.

Antizanzare naturale, la ricetta per farlo in casa

Una delle soluzioni più efficaci e naturali per proteggersi dalle zanzare è il repellente fatto in casa con olio di Neem e gel d’aloe vera. Lucia Cuffaro, sul sito Autoproduciamo.it, fornisce una ricetta semplice e accessibile per preparare un repellente sicuro sia per adulti che per bambini.

Occorrente:

100 ml di olio di Neem

50 ml di gel d’aloe vera

Un flacone con dosatore spray

Per preparare il repellente, basta versare 100 ml di olio di Neem e 50 ml di gel d’aloe vera in una bottiglietta, preferibilmente di vetro scuro per proteggere il contenuto dalla luce. Agitare bene prima dell’uso e spruzzare o spalmare sulle parti del corpo esposte agli insetti più volte al giorno. La miscela dura circa 5 mesi.

L’olio di Neem è un potente repellente naturale derivato dalla spremitura dei semi di una pianta tipica dell’India. Viene usato da migliaia di anni per prevenire e lenire le punture degli insetti. Si trova facilmente in erboristerie e negozi bio. Il gel d’aloe vera ha proprietà rinfrescanti e lenitive, oltre a facilitare l’assorbimento dell’olio di Neem grazie alla sua componente acquosa.