Clima, un po’ di ottimismo dalla filantropa Kathryn Murdoch, moglie di James Murdoch, ex amministratore delegato della 21st Century Fox, e quindi nuora di Rupert Murdoch. Ottimismo climatico in contrapposizione al fatalismo climatico.

Se il clma cambia non è colpa dell’uomo, noi ci mettiamo del nostro per peggiorare l’ambiente ma il Sahara e l’Iraq e la Siria diventarono deserti prima che ci fossero fabbriche e automobili. L< differenza fra oggi e il passato è che oggi possediamo conoscenze e tecnokogie che ci possino permettere di attenuare o invertire gli effetti del cmbiamento, come dimostra la recente alluvione di Dubai.

Kathryn Murdoch e Ari Wallach, autore, produttore e futurista, hanno pubblicato le loro nuove docuserie PBS, ” “Una breve storia del futuro”. Lo spettacolo di sei episodi segue Wallach in giro per il mondo mentre incontra scienziati, attivisti, artisti e atleti, tutti ottimisti riguardo al futuro.

“C’è spazio per urlare”, ha detto Wallach. “

“E c’è spazio per sognare.”

“Una breve storia del futuro” si unisce ad alcuni libri e spettacoli recenti che offrono una visione più rosea di come potrebbe apparire un mondo in preda – o appena passato alle prese – di una catastrofe globale.

Negli ultimi 50 anni, e forse anche prima, scrive Alexis Soloski sul New York Times, le proiezioni più fantasiose del futuro lo hanno visto attraverso occhiali scuri, mentre visioni in stile Fiera Mondiale di jet pack e città scintillanti hanno lasciato il posto a paesaggi aridi popolati da orde di zombi e IA canaglia. Il fascino della distopia, in termini di intrattenimento, è ovvio. La posta in gioco – la sopravvivenza dell’umanità – è enorme e il potenziale di azione vasto. Ci sono state occasionali invenzioni utopiche, come lo straordinario romanzo sul cambiamento climatico del 2020 di Kim Stanley Robinson, “Il Ministero per il futuro”.

Murdoch è stata ispirata a creare “Una breve storia del futuro” quando un giorno sua figlia, allora sedicenne, sorprese Murdoch dicendole che non sentiva che ci fosse un futuro a cui guardare. I libri, i film, i programmi televisivi e le graphic novel consumate dalla ragazza avevano tutti una visione negativa delle possibilità dell’umanità. Nessuno immaginava un futuro più promettente del presente. Quindi Murdoch e Wallach, partner di Futurific Studios, hanno deciso di abbozzarne uno, che sperano di seguire con videogiochi e film di finzione. Due graphic novel sono già in lavorazione.

L’obiettivo di “A Brief History of the Future” non era quello di ignorare il cambiamento climatico o altri squarci del tessuto sociale ma, nel classico stile di Rogers, guardare a chi aiuta. “C’è un’enorme attenzione nelle notizie e nella narrazione in generale su ciò che potrebbe andare terribilmente storto”, ha detto Murdoch. “Quello che volevo davvero evidenziare era tutto il lavoro che sta accadendo in questo momento per far sì che le cose vadano bene.”

“Non è la fine del mondo: come possiamo essere la prima generazione a costruire un pianeta sostenibile” di Hannah Ritchie sostiene che molti indicatori di disastro sono meno gravi di quanto il pubblico immagini (deforestazione, pesca eccessiva) o facilmente risolvibili (plastica negli oceani).

Può un futuro migliore arrivare senza intervento politico? Fisher non la pensa così. Il suo libro, “Saving Ourselves: From Climate Shocks to Climate Action”, che lei descrive come un “manifesto basato sui dati”, presuppone un mondo in cui gli shock climatici diventano così grandi da stimolare la protesta di massa e costringere il governo e l’industria a passare a politiche pulite. energia.

“È il modo più realistico e promettente di pensare a dove arriveremo dall’altra parte della crisi climatica”, ha affermato.

Questa realtà immagina un futuro di scarsità di cibo, scarsità d’acqua, migrazione stimolata dal clima e crescente incidenza di condizioni meteorologiche estreme. Fisher prevede anche un certo livello di morte di massa. “Non c’è dubbio che ci saranno delle vite perse”, ha detto. “Si stanno già perdendo delle vite”. Il che potrebbe non sembrare particolarmente ottimista.

Ma la ricerca di Fisher le ha insegnato a credere, come lei lo definisce, “potere delle persone”. Ha scoperto che le persone che hanno avuto un’esperienza viscerale del cambiamento climatico hanno maggiori probabilità di essere arrabbiate e attive piuttosto che cupe e depresse.

“Il punto centrale dell’ottimismo apocalittico è essere ottimisti in un modo che effettivamente ci aiuta a portarci da qualche parte”, ha detto. “Non è brillante, roseo e come lo zucchero filato. È una pillola amara. Ma eccoci qui e possiamo ancora fare qualcosa”. In questo senso la speranza è una traccia, un pungolo, un pungolo scomodo. E immaginare un futuro migliore è un atto coraggioso e perfino necessario.