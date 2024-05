Il clima cambia inesorabile, dalla Groenlandia una lezione di storia del mutamento. Lo studio del DNA antico mostra come poteva essere la Groenlandia 2 milioni di anni fa. È il DNA più antico mai identificato, che mostra tracce di mastodonti in Groenlandia e una flora e fauna diversificate: potrebbe aiutarci a comprendere un futuro più caldo.

“In realtà è il clima che è molto simile a quello che ci aspettiamo di affrontare sulla Terra a causa del riscaldamento globale”, ha detto Willerslev, professore all’Università di Cambridge a Kasha Patel del Washington Post. “Ci dà una sorta di idea [o] impressione di come… può la natura rispondere all’aumento delle temperature.”

La scoperta ha richiesto un lavoro investigativo di oltre 16 anni. Il coautore Kurt Kjaer ha affermato che molti dei campioni sono stati raccolti nel 2006 dalla formazione Kap Kobenhavn, un deposito di sedimenti spesso 100 metri alla foce di un fiordo nel punto più settentrionale della Groenlandia.

I campioni di DNA sono rimasti ben conservati nei sedimenti e nel ghiaccio, indisturbati dagli esseri umani per 2 milioni di anni. Oggi non vivono molti nella punta più settentrionale della Groenlandia. Alcuni licheni e muschi sopravvivono nel deserto polare, ma “lì non c’è quasi nulla che abbia vita, di qualche significato”, ha detto il genetista evoluzionista Eske Willerslev. Eppure milioni di anni fa, un clima molto più caldo sosteneva un ecosistema che pullulava di un’ampia diversità di vita – e Willerslev ha il DNA per dimostrarlo.

In uno studio pubblicato su Nature, Willerslev e i suoi colleghi hanno mappato geneticamente il DNA di 2 milioni di anni dai sedimenti artici – ora il DNA più antico del mondo ad essere identificato. Hanno scoperto prove di oltre 100 generi di piante, animali tra cui il mastodonte estinto simile a un elefante e persino la vita marina all’interno della stessa regione.

I risultati potrebbero aiutare i ricercatori a capire cosa aspettarsi in un futuro più caldo. Precedenti dati paleoclimatici mostrano che l’antico ecosistema era da 10 a 17 gradi Celsius più caldo dell’attuale Groenlandia. Le prove del DNA potrebbero fornire ai ricercatori indizi su come queste forme di vita siano sopravvissute a temperature estreme.

Presto è stata messa a fuoco un’immagine delle antiche foreste, delle baie, della flora e della fauna. Tuttavia i risultati erano anche sconcertanti: molti degli animali e delle piante scoperti non sembravano avere senso dal punto di vista ecologico. Le piante e gli animali che si trovano tipicamente nell’Artico si trovavano nello stesso ecosistema di quelli che si trovano nelle foreste boreali più a sud. Un genere di piante abbondante era il dryas, che si trova tipicamente nell’Artico. Tuttavia il team ha trovato anche pioppi, alberi decidui che solitamente si trovano nelle foreste boreali.

Forse la scoperta più sorprendente è stata quella del mastodonte, un parente peloso dell’elefante da tempo associato alle foreste boreali del Nord America. Willerslev ha detto che nessuno aveva ipotizzato che il mammifero avrebbe viaggiato così lontano a nord, ma forse ha viaggiato attraverso il ghiaccio con le renne.

Inoltre, il team ha trovato prove dell’esistenza di lepri, roditori, oche e lemming, i piccoli roditori dell’Artico. La presenza di granchi e di alghe azzurre indica anche un clima regionale più caldo di oggi.

In precedenza, il DNA recuperato più antico conosciuto aveva 1 milione di anni e proveniva da un dente di mammut siberiano conservato nel permafrost, che forniva informazioni limitate sull’ambiente circostante. Le analisi del DNA ambientale, come in questo studio, dipingono un quadro più completo degli organismi che vivevano insieme in un determinato luogo e tempo.

Nel complesso, Willerslev ha affermato che i risultati mostrano che gli organismi sono molto più adattabili e “complessi di quanto immaginassimo”.

Parte della flora e della fauna si sono adattate al caldo elevato 2 milioni di anni fa, ha detto, e i loro discendenti potrebbero aver perso questa capacità con il raffreddamento della Terra, ma possiamo ancora imparare da loro oggi.