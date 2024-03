La violenza sulle donne non conosce classe, via crucis di una nobile

La violenza sulle donne non conosce classe, ecco la via crucis di una nobile inglese presa a botte dal marito milionario. Lady Isabella Hervey rivive i suoi dieci anni di inferno sposata a un ” picchiatore di mogli”: In un orribile catalogo di accuse di violenze, descrive come il suo matrimonio “da favola” si sia trasformato in un calvario senza fine di aggressioni.

Lady Isabella Hervey parla per la prima volta a 41 anni del suo ex marito Christophe de Pauw e della violenza continua che è stata la cifra del loro matrimonio. Lo fa in Portogallo dove è in discussione la causa di divorzio per infedeltà e violenza del marito. Isabella ha sposato nel 2014 de Pauw, rampollo di una ricca e nobile famiglia belga che ha accumulato una grande fortuna nel settore immobiliare. Ricorda come lui fosse affascinante e premuroso.

Il padre di Isabella, Victor, sesto marchese di Bristol, morì quando lei aveva solo tre anni. Così come i suoi fratellastri, John, il settimo marchese, muore a 44 anni di droga dopo aver sperperato milioni di sterline e perso anche la casa padronale della famiglia, Ickworth House nel Suffolk. Un altro fratellastro, Lord Nicholas Hervey, si era tolto la vita a 36 anni. Isabella ha ancora una sorella, Lady Victoria Hervey, e un fratello, Frederick, ottavo marchese di Bristol.

Quando incontra Christophe de Pauw e accetta di sposarlo, Isabella è convinta che finalmente la sua vita sarebbe cambiata. Un marito che amava, una famiglia da costruire solida e serena. Un sogno per lei, senza punti fermi né tanto meno felicità.

Nessun segno di un temperamento violento sino a quando, su consiglio della sua famiglia, chiese al suo avvocato di controllare l’accordo legale che Christophe voleva farle firmare in caso di separazione. Era la prima volta che Isabella vedeva la sua rabbia e si spaventò. Nonostante ciò, dopo un anno insieme, si sposano in Belgio e lei ricorda il matrimonio bellissimo.

Si stabiliscono in una casa messa a disposizione dai genitori di de Pauw ma poco alla volta iniziano gli abusi. Viene isolata dagli amici, dalla famiglia e le viene impedito ogni possibile divertimento. La controllava in molti modi. Solo spese online che ordinava lui, nessuna carta bancaria o codici. Pochi soldi in contanti nonostante il fatto che Christophe guadagnasse molto bene.

Ex modella, inserita dalla rivista per uomini FHM tra le donne più sexy del mondo dopo la partecipazione a Celebrity Love Island nel 2005, Isabella ha anche vinto il reality show di Channel 4 The Games.

Appassionata di ciclismo, l’estate scorsa ha rappresentato la Gran Bretagna ai Campionati mondiali dell’UCI a Glasgow e dice che questo sport l’ha mantenuta sana di mente e in grado di affrontare la vita e le ha restituito la fiducia in se stessa.

Oggi riannoda i fili di quegli anni e parla dell’inaudita violenza che ha dovuto subire. Isabella ricorda di essere stata picchiata quando era incinta, quando era in sala parto e per ogni piccolo contrattempo. Le sputava addosso o le lanciava piatti ed anche verbalmente era molto crudele. La chiamava in modi sprezzanti e diceva che le avrebbe rovinato la vita.

Paura e vergogna le hanno impedito per molto tempo di andare in ospedale o dire a qualcuno che Christophe la picchiava sino a quando lo ha fatto davanti ai bambini ed allora ha chiamato la polizia. Purtroppo non ha poi sporto denuncia perché Christophe si era impegnato a seguire un corso di gestione della rabbia, corso che non ha mai frequentato.

Nel frattempo Isabella si rende conto che il marito ha una relazione in Belgio. Vuole divorziare ma il marito la dissuade, promettendole un nuovo inizio in Portogallo dove si trasferiscono nel 2021 ma la situazione non cambia. Lui è di nuovo violento.

Successivamente, Christophe le porta via tutto e si trasferisce a vivere in una casa in affitto nelle vicinanze con la sua nuova ragazza, una consulente immobiliare divorziata di 41 anni di origine belga, e i suoi due figli.

L’assegno di mantenimento di 900 euro rappresenta l’unico reddito di Isabella ed è chiaramente insufficiente per sfamare e vestire se stessa e i suoi tre figli, gestire la casa e l’auto ed è costretta a ricorrere all’aiuto degli amici. Una crudeltà da parte del marito per spezzare ogni sua resistenza.

Interpellato dal Mail, de Pauw non ha affrontato i dettagli delle accuse di abusi emotivi, verbali e fisici, ma ha dichiarato che il suo silenzio rispetto alle accuse che Lady Isabella ha rivolto alla stampa su di lui è dovuto solo alla volontà di proteggere i figli, la sua famiglia e se stesso. Dice di essere deciso a difendere il suo onore e la sua dignità. Sostiene di provvedere pienamente al mantenimento dei figli, fornendo loro tutti i mezzi per avere una buona vita.

Da un anno Isabella porta con sé un bottone salvavita, fornito dalla polizia, ma è angosciata per l’evidente carico emotivo che la situazione ha sui bambini.