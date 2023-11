L’oroscopo del 30 novembre per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo del 30 novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo del giorno precedente.

Oroscopo 30 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ il giovedì perfetto per portare a termine tutto quello a cui avete dato il via e al contempo mollare tutto ciò che non ha più senso faccia parte della vostra vita. Con la Luna in Cancro, inoltre, oggi siete particolarmente sensibili, potreste prendervela per cose di poco conto o pensare che gli altri nei vostri confronti siano aggressivi. Sul posto di lavoro, ad esempio, potrebbe accadere qualcosa – un commento che riterrete fuori luogo del boss o di un collega? – che scatenerà un senso di frustrazione. Tuttavia, anziché offendervi e rimuginare sulla questione, chiedetevi se più che di realtà si tratti solo di una vostra sensazione dovuta al vostro malumore. Amore: in coppia, dimostrate l’amore che provate per il partner, date il via al dialogo, siate attenti alle sue esigenze. In caso contrario, ve ne pentirete. Soli: attirate parecchi sguardi, molte persone vi corteggiano ma prima di impegnarvi siate cauti così da evitare passi falsi. Cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 30 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto tra la Luna in Cancro e Urano nel vostro segno, vita privata o lavoro oggi avete la possibilità di essere voi stessi, tenere sotto controllo la testardaggine e dare il meglio! Se da tempo desiderate avere un colloquio con il boss o un superiore per condividere le vostre idee o fare una richiesta riguardante la vostra posizione è il giovedì ideale. Al contempo il transito vi dota di una potente dose di energie e potreste avvertire il bisogno di impegnarle nel movimento, soprattutto se durante la giornata lavorate seduti per ore davanti al pc. In questo caso, concedetevi delle piccole pause così da mantenere alta la motivazione. Amore: in coppia, lasciatevi andare all’ atmosfera piena di sguardi sognanti e di parole dolci sussurrate. Il vostro spirito pratico si ribella ma vivrete ore piene di tenerezza! Soli: gli incontri romantici non mancano davvero ma prima di agire riflettete sui vostri sentimenti. Un po’ di moderazione sarà la benvenuta.

Oroscopo 30 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore delle finanze ed è in buon aspetto con Urano: indica che potreste aver voglia di una gratificazione, di acquistare un oggetto che desiderate da tempo. Il che è possibile ma l’importante è che prima di aprire il portafoglio darete un’occhiata al budget e chiedervi se potete permettervi la spesa. E’ una giornata in cui è presente anche una dissonanza Venere-Nettuno, che potrebbe spingervi più in generale ad avere una visione rosea della vita, dunque in ogni ambito cercate di essere realistici! In questo modo, anche se vi concederete qualcosa di appagante in seguito non dovrete pentirvi di aver speso con leggerezza. Amore: in coppia, se avete intenzione di fare dei rimproveri al partner fate pure: dite ciò che avete in mente, sfogatevi ma esprimetevi con calma e in modo intelligente. Soli: gli aspetti odierni non favoriscono gli incontri o le conversazioni romantiche, Ancora una volta, dovete essere pazienti.

Oroscopo 30 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Urano rappresenta un invito a parlare in modo diretto, senza giri di parole, soprattutto se c’è un problema con una persona cara o un collega. Esprimetevi, dite la vostra cercando di trovare se possibile un punto di incontro. Ma questo transito frizzante potrebbe spingervi a uscire dalla vostra zona di comfort per vivere nuove esperienze e stringere nuove relazioni (che potrebbero essere utili anche nel lavoro). Ma è anche possibile che inizierete a mettere le basi di un progetto, personale o professionale, importante che avete a cuore poiché sentite che è arrivato il momento giusto per concretizzarlo! Amore: in coppia, nella relazione c’è una notevole dose di sensualità che dove esprimere! Passione e romanticismo sono al top e saranno al centro della serata. E’ bello essere sempre tanto innamorati… Soli: vi renderete conto di aver giudicato in modo sbagliato una persona e correggerete il tiro. E fate bene, il positivo porta al positivo!

Oroscopo 30 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno, vi rende molto ricettivi alle vibrazioni di chi vi circonda: state dunque alla larga da persone negative. Potreste anche riflettere su una relazione che non funziona più e decidere di chiudere. E’ probabile che lo sappiate da tempo ma ora sarete spinti a cambiare, a stringere nuovi legami più stimolanti e costruttivi. Non è escluso che una persona con cui avete interrotto i contatti, oggi vi mandi un sms o vi telefoni. Non agite impulsivamente e cercate di capire le vostre emozioni. Riprendere l’amicizia potrebbe essere complicato: la persona non è cambiata dall’ultima volta che l’avete incontrata… Amore: in coppia, vorrete coccolarvi in compagnia della dolce metà. Più aperti al dialogo e meno testardi, ascolterete ciò che dirà il partner. Si apre un periodo più tranquillo. Soli: la vostra ricerca di una persona da amare si intensifica, volete vivere a tutti i costi una storia. Ricordate che tutto arriva a tempo debito.

Oroscopo 30 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Cancro è ottima se avete intenzione di chiedere il parere di un caro e fidato amico riguardo a una vostra idea o un progetto. L’importante è che se non sarà entusiasta quanto voi di ciò che avete in mente, non vi mettiate sulla difensiva o peggio vi offenderete. Le sue parole non sono una critica ma è dovere di un amico essere sincero e non dire semplicemente ciò che volete sentire. Se, dunque, volete concretizzare qualcosa è importante ricevere un buon consiglio. Anziché difendere a spada tratta ciò che avete intenzione di fare, concentratevi su come migliorare le cose. Evitate di essere eccessivamente critici nei confronti di chi vuole solo dare una mano. Amore: in coppia, un atteggiamento del partner vi irriterà, vi sembrerà ingiusto o infantile e sarete pronti a fare commenti poco piacevoli. Fate attenzione, mantenete la calma così da evitare inutili conflitti. Soli: avete la possibilità di incontrare una persona sensibile ma è indispensabile che siate tolleranti.

Oroscopo 30 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I pianeti in Sagittario accendono il desiderio di fare quanto è più possibile per raggiungere un obbiettivo o dare il via a un progetto. che vi permetta di distinguervi, di ottenere il tanto agognato successo. Al punto che sarete disposti a rinunciare a qualcosa di importante. Prima di lanciarvi a occhi chiusi correndo un rischio che potreste evitare, fareste bene a riflettere sulle priorità, concentrarvi al massimo così da valutare realisticamente i pro e i contro. Con l’insidioso aspetto tra Venere e Nettuno che crea confusione, rischiate infatti di far lavorare senza sosta l’immaginazione e perdere di vista ciò che invece vi garantisce la stabilità. Amore: in coppia, più attenti nei confronti del partner e lo noterà, vi perdonerà eventualmente qualche scontrosità avuta di recente. Soli: prima di dare una risposta affermativa a una persona che vi corteggia e che probabilmente è molto innamorata, prenderete del tempo per riflettere.

Oroscopo 30 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una bella giornata, in cui potete concedervi una pausa e uscire dalla routine, fare qualcosa di diverso, volendo anche in compagnia degli amici cari o dei familiari. D’altra parte vi impegnate sempre parecchio, non esitate a rimboccare le maniche dunque la ricompensa non può essere solo quella di stare seduti sul divano dopo una dura giornata di lavoro. Su un altro piano: nelle finanze è un buon periodo e dovete approfittarne, soprattutto se avete intenzione di acquistare o vendere un bene immobile. Oggi o i prossimi giorni sono ideali per dare il via un investimento o concludere una trattativa importante, entrambi riguardanti la casa. Amore: in coppia, la vostra attenzione è focalizzata sul futuro. Con il partner state cercando di raggiungere i vostri obbiettivi e, per realizzarli potete contare sul sostegno dei pianeti! Soli: negli affari di cuore soffia un vento di novità! Vi troverete nel posto giusto al momento giusto e incontrerete l’anima gemella.

Oroscopo 30 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un giovedì in cui dovrete portare a termine alcuni compiti lasciati in sospeso, il lavoro chiederà più impegno del solito, il boss o i colleghi- e forse anche le persone care – vi sommergeranno di richieste. La voglia di esplodere con chi vi circonda sarà presente in parecchie occasioni. E’ una giornata sicuramente faticosa, impegnativa ma non per questo dovete stressarvi. Riflettete invece su un fatto importante: essere occupati in mille cose diverse è una cosa positiva. Vuol dire che lavoro o vita privata, siete importanti per le altre persone, rappresentate un valido sostegno e un punto di riferimento. Non dovete sottovalutare dunque il vostro valore! Amore: in coppia, col partner tutto procede bene dunque potete fare nuovi progetti, puntare in alto e guardare insieme nella stessa direzione, quella della felicità a due! Soli: un po’ di audacia vi porterà a incontri inaspettati ma promettenti. In ogni caso, tenete sotto controllo l’entusiasmo. Meglio un approccio calmo e ponderato.

Oroscopo 30 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: fate attenzione, la permalosità oggi può scatenare delle discussioni e volare parole spiacevoli. La tendenza odierna a contestare, forse fuori luogo, può inoltre farvi ritrovare in polemiche senza fine, in cui è impossibile trovare un punto di incontro. Cercate di rispettare la sensibilità di chi avete di fronte e datevi una calmata poiché rischiate di reagire in modo esagerato e creare delle tensioni che potreste evitare. Nel pomeriggio il buon aspetto Luna-Urano sarà d’aiuto a ripristinare l’armonia nelle relazioni, soprattutto se con le persone care farete leva sul senso dell’umorismo. Amore: in coppia, con la dolce metà non c’è l’ombra del disaccordo, tutto sembra funzionare alla grande. Una volta risolte le piccole preoccupazioni quotidiane, vi dedicherete alle coccole reciproche. Soli: anche se state vivendo un flirt instabile, evitate di lanciarvi contemporaneamente in altre avventure.

Oroscopo 30 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I pianeti in Sagittario, in particolare Marte, vi rendono più impazienti del solito ma in questo momento dovete tenere presente che il tempo lavora a vostro vantaggio, non è un nemico da contrastare. Se state cercando di raggiungere un obbiettivo o avete dato il via a un progetto, non dovete avere fretta: prima di vedere risultati concreti occorre aspettare e non pretendere al contrario, di ottenerli immediatamente. Stesso discorso se la conclusione di un affare presenta un ritardo: potrebbe esserci un motivo valido e agitarvi è inutile. Fate invece leva sulla pazienza – anche se come detto in questo momento è latitante – poiché le cose andranno nel verso da voi sperato. Amore: in coppia, la tenerezza è importante. Anche se ci sono delle tensioni ricordate che l’amore va coltivato con cura. Accettate i punti di vista diversi. Soli: vi renderete conto che parlare del vostro lato indipendente fin dall’inizio di un incontro non è l’approccio migliore per dare il via a una storia importante.

Oroscopo 30 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se avete discusso con un amico, un familiare o il collega, con il buon aspetto Luna-Urano oggi avete la possibilità di chiarire e affrontare un argomento spinoso in modo obbiettivo e realistico. Potreste dire entrambi delle cose spiacevoli, non è affatto escluso, ma liberarvi finalmente di un peso e parlare di ciò che vi ha allontanato, oltre che farvi sentire più leggeri, vi permetterà di evolvere sul piano personale, di dimostrare inoltre l’importanza che la relazione ha nella vostra vita. Su un altro piano: potreste dover svolgere il ruolo di pacieri per risolvere un conflitto tra due colleghi o collaboratori. Amore: in coppia, vi sentite in forma a livello psicofisico dunque risparmiate il partner con le eterne domande per scoprire se vi ama ancora. Avete raggiunto un traguardo importante nella relazione, è un periodo positivo! Soli: se avete già un programma per la serata, un incontro lo scombussolerà! Fate entrare il cambiamento, non rimarrete delusi.