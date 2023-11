Venezia salvata dal Mose, Genova sarà salvata dalla nuova diga del porto? Genova e Venezia, nemiche da mille anni sono unite dal livello crescente del mare.

I veneziani hanno dovuto aspettare 40 anni perché le paratoie, le pareti mobili del Mose, si alzassero e fermassero, dopo secoli, l’acqua alta che, inesorabile, sommergeva la città nei mesi brutti.

Invece di innalzare un monumento in San Marco a Luigi Zanda, che ben 40 anni fa avviò il progetto , e bruciare in effigie quelli che hanno fatto perdere quasi dieci lustri, i veneziani continuano a mugugnare e litigare.

Gli ambientalisti o pseudo tali che per quattro decenni hanno tenuto Venezia in ostaggio, non si rassegnano.

I genovesi finora non hanno avuto di questi problemi, almeno nell’ultimo secolo. Il merito è della diga foranea costruita un secolo fa: è lunga 3.800 metri. Senza la diga, la vecchia parte di Genova, che è sotto il livello del mare, sarebbe stata sommersa dalla mareggiata del 1955 e forse anche da quella del 2023.

Ci furono discussioni cent’anni fa, ce ne sono oggi alla vigilia della costruzione della nuova super diga, 500 metri in mare oltre quello vecchia. Ma i genovesi sono arabi, non bizantini e non faranno passare 40 anni come i veneziani.

Il dolo delle dighe si impone nel mondo in questi tempi di incertezze climatiche. Non sono convinto che il cambiamento climatico dipenda dall’uomo.

Nella mia ormai lunga vita ne ho sentiti tanti profeti di sventura rivelatisi poi solo degli ignavi tromboni.

Forse più determinante è la legge dei cicli di ….

secondo il quale il clima sulla terra cambia ogni tanti anni secoli millenni e non c’è niente da fare. Non c’erano automobili nè fabbriche eppure il Sahara è diventato deserto. Il clima ha fatto crescere e cadere l’impero romano, Babilonia, l’Egitto, gli ottomani.

La grande differenza fra il presente e il passato è che oggi disponiamo di tecnologie e strumenti che possono attenuare o eliminare gli effetti del clima impazzito.

Fra questi le dighe. In Italia Wikipedia menziona, oltre a Genova, quelle di Spezia, Brindisi, Gela.

Sono città portuali, la protezione delle città è conseguenza non voluta della tutela delle navi e degli ormeggi.

Non c’è mi pare ancora in Italia consapevolezza della necessità di difendere le coste dal mare che crescerà di livello, dalla furia sempre più intensa delle onde.

All’estero ci sono punte di attenzione. Gli olandesi sono al primo posto, per consuetudine millenaria.

Nel mondo ci sono aziende specializzate nella costruzione di dighe personalizzate.

Il dibattito sulla opportunità delle dighe è in pieno svolgimento, gli ambientalisti sono in prima fila sul fronte del no.

Mi domando come sarebbe l’Italia che il Rinascimento ci ha lasciato se fossero stati attivi anche a quei tempi.

Apre una finestra sulle polemiche il settimanale New Yorker. Jason Horowitz e Emma Bubola ricordano che “la più antica diga conosciuta fu costruita intorno al 5000 a.C., dopo un periodo di riscaldamento che sciolse i ghiacciai e sollevò il Mediterraneo di un’incredibile altezza di quasi 9 metri.

“Una comunità dell’età della pietra, che viveva vicino a una spiaggia nell’attuale Israele, cercò di allontanare il mare con un muro di massi alti un metro, lungo quanto un campo da calcio.

“Altri scavi hanno portato alla luce antiche fortificazioni costiere in luoghi come il Libano e l’Egitto. Gli antichi porti romani utilizzavano un tipo di cemento che diventava più forte a contatto con l’acqua.