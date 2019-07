RAGUSA – Si chiama Rosario Greco, 37 anni, l’autista del Suv che giovedì sera ha falciato i due cuginetti seduti sull’uscio di casa a Vittoria (Ragusa). Un bimbo è morto sul colpo, l’altro ricoverato in condizioni gravissime, ha perso entrambe le gambe, tranciate di netto dall’auto. Le accuse sono di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso.

L’uomo è il figlio di Elio Greco, il re degli imballaggi di Vittoria che, secondo la ricostruzione fatta dal Tribunale di Catania che lo scorso mese di gennaio gli ha sequestrato beni per un valore complessivo di circa 35 milioni di euro, sarebbe stato un affiliato al clan Dominante-Carbonaro e vicino alla famiglia gelese dei Rinzivillo. Nelle 36 pagine di decreto di sequestro dei beni viene ripercorsa l’ascesa economica di Greco e dei suoi parenti più prossimi, una famiglia che tra il 1987 e il 1999 non ha dichiarato redditi e che con l’inizio del nuovo millennio ha visto crescere il proprio status. Un’impennata dovuta soprattutto all’ingresso nel settore degli imballaggi usati per confezionare i prodotti ortofrutticoli, in un territorio che ha nel mercato di primaticci il principale motore economico della zona.

Elio Greco è stato peraltro arrestato, a dicembre del 2017, nell’ambito dell’inchiesta Ghost Trash sul presunto controllo della mafia nel settore degli imballaggi ortofrutticoli e a Pasqua di quest’anno è finito nuovamente in manette per tentato omicidio ai danni di Raffaele Giudice, che ha ferito con un colpo di pistola ad una gamba per contrasti di natura economica.

Il figlio Rosario, invece, ha precedenti penali per porto abusivo di armi e traffico di sostanze stupefacenti. E’ stato arrestato nel 2015 a seguito di diverse perquisizioni della Polizia che gli ha ritrovato armi in casa. Anche ieri sulla sua auto che ha travolto i due bimbi la Polizia ha rinvenuto uno sfollagente telescopico e una mazza da baseball. (Fonte: Ansa)

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev