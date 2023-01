Golden Globes: trionfano Spielberg e McDonagh. Ecco la lista completa dei vincitori

L’ 80esimo Golden Globe Awards è stata la prima edizione dello spettacolo annuale a essere trasmessa in TV dopo lo uno scandalo di etica, finanza e diversità che ha coinvolto la Hollywood Foreign Press Association. Il gruppo dietro i premi, ha portato la NBC a decidere di non mandare in onda la cerimonia del 2022 .

Questa edizione aveva quindi l’obiettivo di dimostrare se gli organizzatori dello spettacolo potessero riconquistare la fiducia degli spettatori, della rete e delle figure di Hollywood su cui si basa la presenza.

Ad aiutare la “riqualificazione etica” dello spettacolo è l’intervento via satellite di Zelensky chiamato in causa dal suo amico Sean Penn.

Tutto si è svolto come da copione e vengono confermate tutte le ipotesi che avevano accompagnato le previsioni dei vincitori con, in testa, Steven Spielberg e il suo The Fabelmans nella categoria film drammatici e il livido ma irresistibile Gli Spiriti dell’Isola di Martin McDonagh.

Ecco tutti i vincitori

Miglior film drammatico

“I Fabelman”

Miglior film, musical o commedia

“Le Banshee di Inisherin”

Miglior serie TV, drammatica

“Casa del Drago”

Miglior serie TV, musical o commedia

“Elementare Abate”

Migliore interpretazione di un attore in una serie TV drammatica

Kevin Costner, “Yellowstone”

Miglior serie limitata, serie antologica o film realizzato per la TV

“Il loto bianco”

Migliore interpretazione di un attore in una serie limitata, una serie antologica o un film TV

Evan Peters, “Monster: La storia di Jeffrey Dahmer”

Migliore interpretazione di un’attrice in una serie limitata, una serie antologica o un film TV

Amanda Seyfried, “L’abbandono”

Migliore interpretazione di un’attrice non protagonista in una miniserie TV, una serie antologica o un film TV

Jennifer Coolidge , “Il loto bianco”

Migliore interpretazione di un attore non protagonista in una miniserie TV, una serie antologica o un film TV

Paul Walter Hauser, “L’uccello nero”

Miglior regista, film

Steven Spielberg, “I Fabelman”

Miglior sceneggiatura, film

Martin McDonagh, “Le Banshee di Inisherin”

Miglior film, in lingua diversa dall’inglese

“Argentina, 1985”

Migliore interpretazione di un’attrice in un film drammatico

Cate Blanchett , “Tár”

Migliore interpretazione di un’attrice non protagonista in una serie televisiva musicale, commedia o drammatica

Julia Garner, “Ozark”

Migliore interpretazione di un’attrice in una serie TV drammatica

Zendaya, “Euforia”

Migliore interpretazione di un attore in un film drammatico

Austin Butler , “Elvis”

Miglior film d’animazione

“Pinocchio di Guillermo del Toro”

Migliore interpretazione di un’attrice in un film, musical o commedia

Michelle Yeoh , “Tutto, ovunque e in una volta”

Migliore interpretazione di un attore in un film, musical o commedia

Colin Farrell, “Le Banshee di Inisherin”

Migliore interpretazione di un’attrice in una serie TV, musical o commedia

Quinta Brunson , “Elementare Abbott”

Migliore interpretazione di un attore in una serie TV, musical o commedia

Jeremy Allen White, “L’orso”

Miglior canzone originale, film

“Naatu Naatu,” “RRR”

Miglior colonna sonora originale, film

Justin Hurwitz, “Babilonia”

Migliore interpretazione di un attore non protagonista in una serie televisiva musicale, commedia o drammatica

Tyler James Williams, “Elementare Abbott”

Migliore interpretazione di un’attrice non protagonista in un film

Angela Bassett , “Black Panther: Wakanda Forever”

Migliore interpretazione di un attore non protagonista in un film

Ke Huy Quan , “Tutto ovunque tutto in una volta”